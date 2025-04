Cagliari, in serata la fiaccolata per Manuela Murgia a Tuvixeddu

Una fiaccolata nel ricordo e per chiedere giustizia: è quella che avverrà in serata a Cagliari in onore di Manuela Murgia. L’iniziativa della famiglia coinvolgerà centinaia di persone e vedrà il culmine del corteo proprio nel canyon di Tuvixeddu, dove il corpo è stato ritrovato.

“A trent’anni dalla tragica scomparsa di Manuela, una ragazza di soli sedici anni, chiediamo insieme verità e giustizia. La recente riapertura delle indagini da parte della Procura di Cagliari accende nuove speranze, ma serve la forza e la voce di tutti per non lasciare che il silenzio cali ancora su questa vicenda” fa sapere la famiglia insieme alla pagina Il Sassarese Medio, che da tempo sta seguendo e cercando di ricostruire la vicenda.

