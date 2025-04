Cagliari, dalla Regione due milioni per l’area verde di viale Sant’Ignazio

La Regione Sardegna ha deciso di stanziare via delibera la somma di due milioni e 200 mila euro al Comune di Cagliari per la riqualificazione dell’area verde di viale Sant’Ignazio.

Gli interventi prevedono la riqualificazione e la messa in sicurezza dell’area verde compresa tra il Polo universitario di via Sant’Ignazio da Laconi, la via don Bosco e il viale Merello, nel centro storico di Cagliari.

“Rigenerare uno spazio pubblico significa restituire valore, funzione e identità a un luogo, rafforzando il legame tra territorio e comunità. Intervenire su quest’area urbana vuol dire trasformarla da spazio abbandonato a risorsa condivisa, integrata nel paesaggio e nella vita della città”, dichiara la presidente Alessandra Todde.

L’intervento contribuirà a sviluppare la relazione tra i vari edifici con le aree naturali, attraverso la valorizzazione e messa in connessione delle risorse culturali e ambientali, e la riqualificazione delle aree verdi attualmente in disuso.

Inoltre, ci sarà la valorizzazione del polo giuridico-economico, in coerenza con il Piano per la riorganizzazione degli spazi del campus universitario di Cagliari promosso dall’Università del capoluogo. Contestualmente è previsto il potenziamento dei collegamenti tra via Sant’Ignazio da Laconi e via Don Bosco.

“È un esempio virtuoso di governance multilivello – dice l’assessora Laconi – che dimostra quanto la pianificazione ambientale possa essere motore di innovazione e coesione sociale. Questo progetto è un’opportunità concreta per costruire una città più verde, più inclusiva e più consapevole del proprio patrimonio”.

La Regione Sardegna, quale soggetto promotore si impegna a coordinare le attività dei soggetti firmatari per portare a compimento l’intervento, secondo le specifiche norme che ne regolano il finanziamento, la programmazione e l’attuazione.

