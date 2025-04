Mesina, accolta l’istanza dei legali: è stato scarcerato

Accolta dal tribunale di sorveglianza di Milano l’istanza di scarcerazione presentata dai legali di Graziano Mesina. L’ex bandito sardo, oggi 83enne, è gravemente malato ed è attualmente ricoverato nel reparto detentivo dell’ospedale San Paolo di Milano, dopo aver trascorso gli ultimi due anni nel carcere di Opera.

A presentare l’istanza, nelle scorse ore, sono state le avvocate Beatrice Goddi e Maria Luisa Vernier, sottolineando come le condizioni di salute di Mesina non fossero più compatibili con la detenzione in carcere. “Gli è stata diagnosticata una patologia oncologica che si è ormai diffusa, incurabile, in fase terminale” hanno detto le due legali all’Ansa.

Il tribunale ha accolto la richiesta disponendo la scarcerazione per motivi di salute, misura prevista dalla legge nei casi in cui le condizioni fisiche del detenuto non consentano più un’adeguata assistenza all’interno del carcere.

Graziano Mesina è una delle figure più controverse della cronaca sarda e nazionale. Storico protagonista di sequestri di persona, evasioni e vicende criminali legate soprattutto alla Barbagia, negli ultimi anni era tornato in carcere per scontare una condanna definitiva per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga.

