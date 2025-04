Cappellacci, attacco a Todde: “Solo annunci, ma bando continuità in ritardo”

Il deputato di Forza Italia ed ex governatore attacca la presidente sui ritardi nel bando per la continuità aerea in scadenza

“La presidente Todde tenta di coprire a suon di annunci un ritardo preoccupante sul nuovo bando per la continuità territoriale”. Ad affermarlo è il deputato di Forza Italia ed ex governatore Ugo Cappellacci, che torna all’attacco sul tema trasporti in Sardegna.

“Al netto dei proclami mediatici, è sconcertante che ancora non abbia neppure iniziato la trattativa con l’Unione Europea sui contenuti della nuova gara” affonda l’esponente del centrodestra. “Il quadro fa presagire una proroga dell’attuale assegnazione con i noti limiti che vengono quotidianamente rilevati da chiunque abbia preso un volo in questi mesi”.

E ironizza: “A chi attribuirà le responsabilità questa volta l’ufficio ‘Scaricabarile’ della Presidenza? Avevano le idee così chiare in campagna elettorale che prima hanno riproposto la fotocopia sbiadita del lavoro della Giunta Solinas e un anno dopo non hanno ancora definito il modello da adottare”.

Per Cappellacci, “stando all’unica produzione della Giunta in questi mesi ovvero i comunicati stampa”, è un peccato che “si arrivi a ridosso della scadenza senza parlare di tariffa unica, con idee confuse sul diritto alla mobilità dei residenti e ancora più confuse sulle tariffe per i non residenti e, in particolare, su quelle per i sardi che vivono fuori dalla nostra isola”.

“Si parla di un incremento delle frequenze, sorvolando sul fatto che prima le hanno ridotte. Ma ancora più preoccupante è che la presidente non vigili neppure sull’esistente, come mostra il pasticcio avvenuto sull’incremento dei voli in occasione della Pasqua“. E conclude: “Se vuole veramente il bene della Sardegna faccia l’esatto opposto di quanto ha combinato in oltre un anno di mandato, che si è chiuso senza legge Finanziaria, con una riformina che cura solo la salute dei partiti di maggioranza e con una continuità territoriale ridotta al lumicino”.

