Iglesias, viola norme di sicurezza: deferito titolare di una panetteria

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Cagliari, impegnati nei controlli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari una donna di 52 anni, titolare di una nota salumeria-panetteria nel centro storico di Iglesias.

L’attività ispettiva, svolta nei giorni scorsi dai militari, ha fatto emergere diverse irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare, la proprietaria dell’esercizio commerciale non aveva provveduto all’aggiornamento periodico del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), strumento indispensabile per prevenire e gestire i potenziali pericoli all’interno dell’attività. Inoltre, è emerso che i dipendenti impiegati non avevano ricevuto un’adeguata formazione in materia di salute e sicurezza, così come prescritto dalla normativa vigente.

A seguito degli accertamenti, i Carabinieri del NIL hanno contestato alla titolare dell’esercizio la violazione delle disposizioni sulla sicurezza sul lavoro, comminando sanzioni amministrative per un importo complessivo di 3.274,83 euro. L’informativa di reato è stata inoltrata all’Autorità Giudiziaria che valuterà le ulteriori iniziative da adottare.

I controlli dell’Arma, volti a garantire il rispetto delle norme a tutela dei lavoratori e la conformità delle condizioni di lavoro, proseguiranno nei prossimi giorni su tutto il territorio, con l’obiettivo di sensibilizzare i datori di lavoro e prevenire situazioni di potenziale rischio per la salute e la sicurezza dei dipendenti.

