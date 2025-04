Buon compleanno, Scudetto! 55 anni dal Cagliari Campione d’Italia

12 aprile 1970, il Cagliari trascinato dalla leggenda di Gigi Riva alzava al cielo il primo storico scudetto della storia rossoblù. Per la prima volta nella storia del calcio italiano una squadra del sud Italia sbaragliava la concorrenza delle ricche società del nord, scrivendo la storia di un’intera isola che non sarà mai dimenticata di generazione in generazione.

“Quel giorno la Sardegna intera alzò la testa definitivamente. Non era soltanto un trofeo sportivo, era un riscatto collettivo, una vittoria che sapeva di dignità. Lo Scudetto del Cagliari non finì soltanto cucito sulle maglie, ma si ricamò nel cuore di ogni sardo, dentro e fuori dall’Isola”, si legge in una nota del club rossoblù che celebra la storia impresa dei suoi eroi.

“Ancora oggi, a distanza di 55 anni, il 12 aprile 1970 non è soltanto una data: è uno di quei giorni della sua storia in cui la Sardegna imparò a sognare e guardare tutti dall’altra, una nuova “Sa Die” che ancora oggi fa gonfiare il petto a tutto il mondo rossoblù”.

Di generazione in generazione.

Buon compleanno, Scudetto ❤️💙 pic.twitter.com/0Na67yBtKz — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) April 12, 2025

