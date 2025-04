Il senatore 5 Stelle ha voluto sottolineare come sia la prima volta dopo tantissimi anni che un il massimo rappresentante istituzionale sardo venga accolto a Roma per parlare delle prerogative dell’isola

Festa 5 Stelle a Nuoro, Licheri: “Todde a Roma per la Sardegna”

La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, è stata convocata dalla premier Giorgia Meloni per partecipare a uno dei prossimi Consigli dei ministri sulla questione energetica. Legata in particolare alle aree idonee per le rinnovabili.

Lo ha fatto sapere la stessa governatrice, oggi a Nuoro per la festa regionale del M5S.

“Todde va a Roma da Meloni a difendere le prerogative della Sardegna, dicendo chiaramente che non ci faremo più trattare da Regione di serie B. È la prima volta che accade dopo tantissimi anni, segno che il vento sta cambiando”.

Lo ha dichiarato il senatore e coordinatore regionale Ettore Licheri.

