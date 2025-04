Barbarie a Sinnai: gatto sventrato e le interiora lasciate in strada

Barbarie a Sinnai: un gatto è stato ucciso, sventrato e poi le sue interiora sono state lasciate in strada. La denuncia è dell’associazione animalista Aidaa inseguito alla segnalazione di un commerciante locale.

“C’è rabbia e dolore per l’accaduto che è certamente opera di mano umana” fanno sapere dall’Aidaa. Che aggiungono di voler presentare una denuncia e mettere una taglia di mille euro sul responsabile.

“La taglia che verrà pagata a chi con la sua denuncia formale rilasciata ai termini di legge alle forze di polizia aiuterà ad individuare il colpevole e con la sua testimonianza lo farà condannare in via definitiva. Purtroppo non è il primo atto di violenza inaudita contro gli animali che si verifica in quel comune”.

