Choc a Capoterra: lite finisce in sparatoria, arrestato un 49enne

Paura a Capoterra dove una lite tra due persone nata per via di un incidente con un cane è degenerata fino al ferimento di un uomo con colpi da arma da fuoco.

La vicenda ha avuto inizio intorno alle 3 del mattino quando un operaio, 26enne di origini romene e residente ad Assemini, si è presentato presso la Guardia Medica di Capoterra dopo essere stato ferito da un colpo d’arma da fuoco alla scapola sinistra.

Le sue condizioni, pur serie, non sono apparse da subito tali da far temere per la vita, e l’uomo è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove si trova tuttora ricoverato in attesa di intervento chirurgico.

Secondo quanto inizialmente riferito da chi lo aveva accompagnato, l’aggressione sarebbe avvenuta in piazza Sardegna, luogo in cui il 26enne si era incontrato con alcuni conoscenti. In quella circostanza, un uomo, sopraggiunto alle sue spalle, avrebbe esploso un colpo d’arma da fuoco per poi darsi alla fuga a piedi.

Il motivo della lite scoppiata tra la vittima e un 49enne disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, sarebbe stato l’aver pestato una zampa del cane di proprietà del 49enne.

I Carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini e hanno rintracciato l’uomo presso la sua abitazione. All’interno sono stati trovati una carabina ad aria compressa, risultata alterata per consentire l’utilizzo di proiettili calibro 22, e relative munizioni.

L’uomo è stato poi arrestato per tentato omicidio ed è stato portato in carcere a Uta.

