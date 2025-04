Lutto nell’Amsicora Cagliari: addio al tecnico Andrea Atzeni

L’Amsicora Cagliari dice addio ad uno dei tecnici più amati in città, Andrea Atzeni. Con un post sui social, la società ha reso nota la notizia e la propria vicinanza alla famiglia.

“Nella giornata di ieri è venuto a mancare il nostro dirigente e tecnico Andrea Atzeni. Una presenza costante al campo. Non solo un validissimo ma, soprattutto, per tutti un padre, un fratello, un amico. Punto di riferimento per la società e per i suoi ragazzi, lascia un vuoto incolmabile nell’atletica sarda. Sembrerà impossibile ritornare in pista all’Amsicora e non rivederlo al fianco di tutti noi. La società si stringe ad Anna, Matteo, al fratello Pierpaolo, Amsicorino pure lui”.

