Cannigione, anziano investe un uomo e si allontana: identificato dai Carabinieri

I Carabinieri della compagnia di Arzachena hanno identificato un pensionato di 89 anni, ritenuto il responsabile di un investimento avvenuto ieri mattina lungo la Strada Provinciale 59, nei pressi di Cannigione. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era alla guida della sua auto quando ha travolto una persona che si trovava a bordo strada, nei pressi di una vettura sportiva.

L’impatto è stato violento: la vittima è stata sbalzata sull’asfalto, riportando un trauma cranico. È stata immediatamente trasportata all’ospedale di Sassari, dove si trova attualmente ricoverata in gravi condizioni. Secondo quanto riferito dai sanitari, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Il conducente però si è allontanato dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso. È stato successivamente rintracciato dai militari dell’Arma nei pressi della sua abitazione e rischia ora una denuncia per omissione di soccorso, anche se non è escluso che, viste l’età e le condizioni psicofisiche, non si sia reso conto dell’accaduto. Le indagini proseguono per chiarire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

