Cagliari, si pensa al riscatto di Adopo dall’Atalanta

Il centrocampista classe 2000, in prestito con diritto di riscatto dall'Atalanta, si è ritagliato uno spazio importante nelle gerarchie di Nicola

Nel rush finale del campionato di Serie A 2024/2025, la dirigenza del Cagliari butta già l’occhio alla prossima stagione con una serie di questioni legate ai prestiti di diversi giocatori che terrà banco in primis.

Tra questi è presente anche Michel Adopo, centrocampista classe 2000, arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto dall’Atalanta e che, in questo campionato, si è ritagliato tanto spazio nelle gerarchie di Davide Nicola grazie a prestazioni importanti.

Per l’acquisto del cartellino il Cagliari dovrà versare 4 milioni di euro nelle casse dei bergamaschi e, viste le prestazioni del giocatore, la linea che va delineandosi è quella del riscatto al termine della stagione in corso.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it