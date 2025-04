Cristina Parodi, weekend di trekking a Cagliari: “Amo la Sardegna”

Insieme al marito Giorgio Gori ha raggiunto il capoluogo per far visita alla figlia Benedetta, che lavora all'Orto Botanico e scoprire gli scenari mozzafiato della città

Un weekend a Cagliari per la giornalista Cristina Parodi e l’europarlamentare Giorgio Gori. Marito e moglie hanno raggiunto il capoluogo per far visita alla figlia Benedetta, che lavora all’Orto Botanico. E ne hanno approfittato per fare un po’ di trekking approfittando degli scenari mozzafiato della città.

Cristina Parodi ha testimoniato sui social quanto accaduto nel weekend, sottolineando il suo amore per la Sardegna. Con tanto di cuoricini.

“Week end a Cagliari a trovare la mia bimba. Il tempo era grigio e ventoso ma questa terra e questo mare sardo mi emozionano sempre. Il trekking sulla scogliera, i fiori che mi ha fatto scoprire Benedetta: uno di questi, lo vedete in foto, è un tipo di orchidea furbissima che ha i petali dello stesso colore dell’ape, per attrarre con un piccolo inganno l’impollinazione!!! E poi il cibo profumato di macchia mediterranea e il museo che abbiamo vistato per ripassare la storia di questo luogo incredibile che migliaia di anni fa si è staccato dalla terraferma per diventare isola, con un passato ricco di arte e bellezza. Amo la Sardegna”.

