Un giovane avvisato ad Aglientu: è lo scomparso Michael Frison?

Un uomo di spalle, vestito nello stile di Michael Frison, è stato avvistato ad Aglientu lo scorso fine settimana. A rendere nota la notizia è stata la mamma del ragazzo scomparso, Cristina Pittalis, con un messaggio su Facebook.

Frison risulta scomparso dallo scorso luglio mentre campeggiava in località Valdicorru con un’amica. Tante le ipotesi, diverse le ricerche, ma del giovane nemmeno l’ombra. La madre non perde la speranza e l’ultimo avvistamento potrebbe aver acceso una fiammella.

“Stiamo cercando una persona (uomo) non conosciuta in paese. Potrebbe essere Michael?? Troviamolo, per poter così verificare e aiutare! Abbiamo una foto di spalle, ma ci ricorda tanto Michael. Fate girare la foto, condividete per favore, e troviamolo”.

Secondo la segnalazione, Frison si sarebbe trovato ad Aglientu tra venerdì e sabato scorsi.

