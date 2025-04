Finanziaria regionale: approvate risorse per medici e pediatri

L’accordo tra maggioranza e opposizione regge: in Consiglio Regionale si stanno votando i diversi articoli della Finanziaria regionale che, secondo le aspettative, dovrebbe essere licenziata prima delle festività di Pasqua.

Giornata particolarmente proficua in particolare sull’esame dell’articolo 2, il capitolo Sanità. Sono stati votati e approvati emendamenti su cui c’è convergenza e allineamento tra le due aree politiche.

Di particolare rilevanza l’incremento del fondo sanitario regionale per integrare i tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni anche da privati accreditati e lo stanziamento di risorse per l’abbattimento delle liste d’attesa. Previsto anche un milione in più per i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta che svolgono attività di assistenza in zone disagiate e disagiatissime.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it