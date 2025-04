Cagliari, gravi irregolarità a bordo: scatta il fermo per una nave

Provvedimento di fermo amministrativo emesso nella giornata di ieri dal Nucleo Port State Control della Capitaneria di porto di Cagliari nei confronti di una nave mercantile battente bandiera di Palau. Il cargo, con una stazza lorda di 8.195 tonnellate e una lunghezza di quasi 120 metri, è approdato al Porto Canale di Cagliari lo scorso 13 aprile per svolgere operazioni commerciali. L’imbarcazione, costruita 39 anni fa, è stata sottoposta a un’ispezione approfondita nell’ambito delle attività previste dalle Convenzioni Internazionali per le navi impegnate in viaggi internazionali.

Durante i controlli, gli ispettori del Port State Control hanno riscontrato gravi carenze in materia di sicurezza. Le non conformità rilevate sono state in tutto 42, di cui 24 ritenute talmente gravi da giustificare il fermo della nave. Tra le principali criticità emerse vi sono l’inadeguata preparazione dell’equipaggio alle emergenze, le lacune nei sistemi di prevenzione e lotta antincendio e nella gestione complessiva della sicurezza a bordo.

In seguito alle verifiche, la Capitaneria di Porto ha disposto che la nave non potrà lasciare lo scalo cagliaritano fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza previste dalla normativa. Solo dopo una nuova ispezione, la nave potrà ottenere l’autorizzazione alla partenza.

L’azione rientra nel quadro delle attività di monitoraggio finalizzate a garantire la sicurezza della navigazione, la tutela dell’ambiente marino e il rispetto delle condizioni di vita e di lavoro dei marittimi. Dall’inizio dell’anno, sono state ispezionate 35 navi straniere. Di queste, 5 sono state sottoposte a fermo amministrativo per gravi carenze, mentre su altre 26 sono state rilevate irregolarità di minore entità.

