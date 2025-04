Paura a Elmas, 20enne cade dalla moto: è in gravi condizioni

I soccorsi giunti sul posto hanno disposto il trasferimento al Brotzu in codice rosso, tuttavia non si troverebbe in pericolo di vita

Nella notte appena trascorsa, un sinistro stradale si è verificato sulla statale 130, nel territorio di Elmas, dove un ragazzo di vent’anni ha perso il controllo del suo mezzo a due ruote ed è rovinato a terra.

Le conseguenze dell’incidente hanno richiesto un immediato trasporto d’urgenza, con codice rosso, presso l’ospedale Brotzu di Cagliari, a causa dei traumi riportati.

Le ragioni che hanno condotto alla perdita di controllo della motocicletta da parte del giovane sono attualmente oggetto di accertamento. Alcuni automobilisti di passaggio hanno prontamente lanciato l’allarme, attivando i soccorsi. Il personale sanitario del 118, giunto rapidamente sul luogo, ha prestato le prime cure al ragazzo e ne ha disposto il trasferimento in ospedale con codice rosso, in relazione alla dinamica dell’accaduto. Nonostante la serietà iniziale, le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni per la vita.

