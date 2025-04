Elia Caprile e il Cagliari Calcio citati in una tesi di laurea

Il portiere Elia Caprile e il Cagliari sono stati citati in una tesi in Business Communication dal neo laureato Andrea Scaramuzza. Che nella giornata di mercoledì 16 aprile ha potuto far visita al Centro Sportivo di Asseminello.

Il Cagliari ha mostrato le immagini dell’incontro con tanto di foto per il portiere e il giovane laureato. Caprile l’ha ringraziato poi sui social.

“Grazie @andreascaramuzza_ per avermi citato nella tua tesi di laurea in Business Communication, hai parlato della mia presentazione qui al @cagliaricalcio , del divertente gioco di parole “Sant’Elia” pubblicato sui canali del Club! In bocca al lupo per il tuo futuro professionale, insegui i tuoi sogni e dai il massimo per realizzarli”.

