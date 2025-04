Rapina a mano armata a Orosei: indagati due ragazzi di 23 anni

Sui due giovani pesano accuse importanti: dalle rapine a mano armata ai furti in abitazione, fino al possesso illecito di armi clandestine

Due ragazzi di 23 anni di Orosei risultano indagati dai carabinieri di Siniscola con accuse pesantissime: dalle rapine a mano armata ai furti in abitazione, fino al possesso illecito di armi clandestine.

Le forze dell’ordine sono giunti alla conclusione in seguito a mesi di indagini. L’inchiesta, partita nell’aprile 2024, aveva visto l’arresto di uno dei due ragazzi. E ha visto numerosi sviluppi e scoperte: come una serie di rapine in supermercati, case e piccoli market.

Ora alla magistratura dovrà accertare l’effettiva responsabilità dei due giovani.

