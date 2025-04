Finanziaria regionale, passano gli articoli su Istruzione e Agricoltura

Prosegue a ritmo serrato l’esame degli articoli riguardanti la Finanziaria regionale. Il proposito della maggioranza è quella di approvarla prima delle festività di Pasqua.

Tra i diversi punti approvati spicca un emendamento da 4,6 milioni di euro riguardante la formazione universitaria nel Sulcis-Iglesiente.

Con le risorse, Iglesias avrà la possibilità di ospitare i master “Progettazione per la transizione sostenibile dei territori post industriali” e “Raw materials engineering and territorial regeneration“ per gli anni accademici 2025-2026 e 2026-2027.

A Carbonia invece i master universitari “Regia e produzione di documentari“, “Management per il cinema e l’audiovisivo“ e in sceneggiatura.

Nel settore dell’agricoltura, diversi fondi sono stati stanziati per i consorzi di bonifica, le strade rurali, indennizzi alle aziende agricole e zootecniche.

