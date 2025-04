Nuoro, nessuna sorpresa: Giuseppe Cucca candidato per il centrodestra

Sarà Giuseppe Luigi Cucca il candidato del centrodestra alle elezioni comunali di Nuoro. Il leader di Azione in Sardegna si sfiderà con il candidato del Campo Largo, Emiliano Fenu, per conquistare la fascia di primo cittadino.

Nessuna sorpresa: il suo nome, nonostante i diversi dinieghi pubblici, era sul piatto da mesi ed è diventato sempre più forte quando il partito di Calenda ha scelto di passare dall’appoggio al centrosinistra a quello del centrodestra. Una scelta che ha scatenato non pochi malumori in città, vista anche l’impossibilità dell’elettorato di valutare altri nomi.

Cucca ha una lunga militanza politica: nato sotto il cappello della Dc, è diventato segretario regionale del Partito Democratico nel periodo di reggenza Renzi. Quindi ha lasciato il partito per entrare in Italia Viva. Salvo lasciarla un anno dopo per essere accolto in Azione, di cui è divenuto presto il coordinatore regionale.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it