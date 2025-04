"Accordo per 15 anni, passo concreto per la sostenibilità ambientale", ha così commentato la governatrice della Sardegna Alessandra Todde

Monte Ortobene, firmata la convenzione per il passaggio a Forestas

Sottoscritta questa mattina a Nuoro la Convenzione per il passaggio dal Comune di Nuoro all’Agenzia Regionale FoReSTAS di terreni situati nel Monte Ortobene. Ben 860 ettari non gravati da uso civico per cui si è concluso, dopo oltre venti anni, l’iter di restituzione.

“Lasciatemi dire che questo non è solo un atto amministrativo. È una scelta di responsabilità verso le generazioni future. È, soprattutto, una scelta politica che mette al centro la sostenibilità ambientale, la valorizzazione del territorio e il rilancio turistico del nostro patrimonio naturale”, ha dichiarato la presidente della Regione, Alessandra Todde.

La convenzione è stata stipulata in forma gratuita tra Comune di Nuoro, titolare dei terreni acquisiti durante la consiliatura del sindaco Carlo Forteleoni, l’Agenzia Forestas e la Regione Sardegna, che si propongono fini comuni e avrà come obiettivo le azioni di cura, tutela e conservazione del patrimonio forestale, della biodiversità e del paesaggio, della difesa dei sistemi forestali e silvo-pastorali dai rischi ambientali e dagli incendi boschivi, la valorizzazione produttiva, turistico ricreativa e culturale del patrimonio naturale, la promozione dell’innovazione tecnologica e della cultura nel settore forestale e il sostegno delle attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale.

“Un accordo della durata di 15 anni che segna un passo concreto nella direzione della sostenibilità ambientale, della tutela del nostro patrimonio forestale e del rilancio turistico del territorio.Il Monte Ortobene non è una montagna qualsiasi. È il cuore simbolico di Nuoro”, conclude la governatrice Todde.

