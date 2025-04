Il tecnico rossoblù è conscio che la gara con la Viola può essere decisiva per allungare in classifica e avvicinarsi alla salvezza

Cagliari-Fiorentina, Nicola: “Sappiamo come metterli in difficoltà”

Davide Nicola, allenatore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di lunedì 21 aprile, alla Unipol Domus, contro la Fiorentina.

Fischio d’inizio alle ore 15:00 da parte del direttore di gara Livio Marinelli.

Sull’atteggiamento da tenere in campo. “Servirà attenzione, aggressività. È arrivato il momento di accelerare per raggiungere l’obiettivo. La Fiorentina è forte, sa cambiare sistema durante la gara. Ma ho fiducia nei miei giocatori”.

Sulle difficoltà che si potranno trovare. “Sarà una partita aperta. Sappiamo come metterli in difficoltà, sappiamo come palleggiare per attaccarli. Ci saranno momenti più complessi ma dovremo essere bravi a uscirne”.

