La partita del Cagliari Primavera è stata sospesa per otto minuti per consentire i soccorsi: ecco quali sono le sue condizioni

Cade a terra dopo uno scontro: paura per Trepy del Cagliari

Grande apprensione al centro sportivo di Assemini nel pomeriggio: mentre si stava giocando Cagliari-Genoa, il calciatore Yael Trepy è rimasto a terra per otto minuti dopo uno scontro di gioco.

La partita è stata sospesa temporaneamente per consentire i soccorsi. Il rossoblù è stato protagonista di uno scontro di gioco in cui ha ricevuto una brutta botta alla nuca. Sono intervenuti i medici, hanno monitorato le sue condizioni. Dopo di che lo hanno trasportato all’ospedale Brotzu per accertamenti.

Dalla paura al sollievo, così come testimoniato dallo stesso Trepy sui social: “Grazie a tutti per il supporto. Un piccolo fuori programma, ma tutto apposto”

