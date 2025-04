Senorbì, dramma nella notte: 20enne morta in un incidente

Tragedia nella notte lungo la strada statale 128, all’altezza di Senorbì, dove una ragazza di circa 20 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. L’episodio si è verificato poco dopo l’una e la dinamica non è ancora del tutto chiara.

Stando alle prime ricostruzioni, la giovane era alla guida della sua auto quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo. L’auto è uscita di strada andando a schiantarsi contro la rotonda che conduce al centro abitato di Selegas.

A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno notato l’auto incidentata. Sul posto sono giunti tempestivamente i Carabinieri, i Vigili del fuoco e il personale del 118, ma per la ragazza non c’è stato nulla da fare. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

