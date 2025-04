Paura a Quartu, scontro tra un’auto e una moto: due feriti

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio all'incrocio tra via Leonardo da Vinci e Is Pardinas: la causa sarebbe stata il mancato rispetto di una precedenza

Ancora paura sulle strade sarde. Questo pomeriggio si è verificato un altro incidente stradale tra le vie di Quartu, precisamente all’incrocio tra via Leonardo da Vinci e Is Pardinas.

A scontrarsi sono state un’auto e una moto e secondo le prime ricostruzioni la causa sarebbe stata il mancato rispetto di una precedenza.

Due le persone ferite, che però fortunatamente non hanno riportato conseguenze gravi. Sul posto è giunta un’ambulanza che le ha poi scortate in ospedale, ma le loro condizioni non destano preoccupazioni.

