Tonino Orrù, un anno senza lo storico presidente del Cagliari

È trascorso un anno dalla scomparsa di Tonino Orrù, ex presidente del Cagliari Calcio, morto all’età di 85 anni. Nato nel 1938, fu al timone del club rossoblù tra il 1987 e il 1991, anni decisivi per la rinascita del club sardo.

Orrù aveva rilevato la società nel 1986 insieme a un gruppo di imprenditori formato da Gianni Simonetti, Carlo Cogliolo, Vinicio Sarritzu e Ubaldo Caria, con Gigi Riva in veste di presidente onorario. L’anno successivo, la famiglia Orrù ne assunse il controllo completo, e Tonino divenne presidente.

Il suo mandato fu segnato da grandi difficoltà, come la salvezza per un solo punto nella stagione 1987-88, ma anche da una storica rinascita sportiva. Con Claudio Ranieri in panchina, il Cagliari centrò una doppia promozione, tornando in Serie A.

Proprio Ranieri, un anno fa alla guida della squadra sarda, ha ricordato con affetto Tonino Orrù in occasione della sua scomparsa: “Il presidente e tutta la sua famiglia mi avevano accolto come uno di loro. Siamo stati e siamo molto uniti. Il loro dolore è anche il mio” disse il tecnico sottolineando la sua riconoscenza per chi lanciò la sua carriera.

