Sorpresa al Poetto a Cagliari: cumulo di meduse in riva

Sorpresa in questi giorni al Poetto di Cagliari: tantissimi residenti e non si sono ritrovati davanti un cumulo di meduse in riva.

A rendere bene il fenomeno sono le immagini pubblicate da Angelo Cerina, patron de Il Lido, sui social.

