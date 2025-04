Il Cagliari si illude, la Fiorentina la ribalta e porta via tre punti

Subita la rimonta, i rossoblù hanno tentato disperatamente la ricerca del pareggio, ma sempre in modo confuso e senza (quasi mai) tirare in porta

Il Cagliari si illude nel primo tempo ma poi subisce una sconfitta casalinga velenosa: la Fiorentina vince per 2-1 in rimonta coi gol di Gosens e Beltran. Non basta il nono centro in campionato di Piccoli.

Gli uomini di Nicola hanno iniziato bene. La corsa e le idee ci sono state, il gol è arrivato al momento giusto. Poi però gli ospiti hanno preso il pallino del gioco e questo ha agevolato la rimonta. Anche grazie ai tanti errori difensivi dei rossoblù.

Nella ripresa invece si è notata l’inconsistenza offensiva di questo periodo dei rossoblù. Poche idee, spesso poco interessanti, tanta confusione. Con la Fiorentina che li ha costretti spesso al lancio lungo e quindi alla perdita sistematica della palla. E nel finale neanche un timido assalto è servito per pareggiare.

La Partita.

I rossoblù partono con molta verve, si propongono con un buon possesso palla. Il gol arriva presto, al 7’, ma su un episodio: De Gea esce male su un cross di Luvumbo, Piccoli insacca dentro la porta sguarnita. Il Cagliari insiste, al 12’ Zortea colpisce il palo. La Fiorentina esce fuori a poco a poco e cambia l’inerzia della sfida. Al 15’ palo di Mandragora, poi Luperto salva ad un passo dalla linea di porta e quindi Caprile salva su Gudmunsson al 27’. Su un nuovo buco difensivo, la Viola pareggia: è il 36’, Gosens batte Caprile in corsa. Nel finale di tempo, Marinelli dà un rigore ai rossoblù ma su Luvumbo non c’è nulla.

A inizio ripresa la Fiorentina ribalta totalmente la sfida. Al 47’, Beltran stacca più alto di Zortea e fa il 2-1. A quel punto la gara si addormenta, coi rossoblù che provano un assalto anche se in maniera molto confusa. De Gea frena Marin al 74’, poi il Cagliari insiste nella ricerca del pareggio ma senza tirare mai in porta. Anzi è Caprile che si deve salvare al 94’ sul destro di Zaniolo.

