Due i feriti, uno particolarmente grave: il traffico è rimasto bloccato per diverso tempo, i carabinieri stanno vagliando la dinamica dell’incidente

Un nuovo incidente è avvenuto in serata sulla statale 130: due moto sono venute a contatto, generando gravi conseguenze. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti.

Feriti due motociclisti: uno ha riportato i danni più gravi ed è ricoverato in condizioni critiche all’ ospedale Brotzu. L’altro ha diverse fratture ma non è in pericolo di vita.

Sul posto due ambulanze del 118 e i carabinieri. Il traffico è rimasto bloccato per diverse ore.

