25 aprile, Presidente Todde: “L’Italia scelse di alzarsi in piedi”

La presidente della Regione, Alessandra Todde, ha celebrato a Nuoro, l’ottantesimo anniversario della Festa di Liberazione dell’Italia dal nazifascismo e ha reso omaggio ai caduti.

Deponendo una corona di alloro nel Sacrario Militare del cimitero della sua città, insieme alle altre autorità.

Dopo un momento di raccoglimento e commozione, in seguito all’ascolto del Silenzio e dell’Inno nazionale, la Presidente Todde ha voluto celebrare i valori della Resistenza dei partigiani che hanno permesso all’Italia di sperare in un futuro di pace e benessere.

“Ottant’anni fa c’è stato un ‘passaggio di testimone’, dai partigiani a noi, che abbiamo il privilegio di vivere in democrazia”, ha detto la presidente. “I valori insiti nella Resistenza e nella Liberazione sono un’eredità da custodire, da vivere e rinnovare ogni giorno, nel nostro lavoro, nei nostri rapporti sociali, nella nostra vita politica. La lotta partigiana che portò al 25 aprile 1945 fu il processo in cui l’Italia scelse di alzarsi in piedi. Di dire basta alla dittatura fascista, all’occupazione militare, alla guerra. Scelse la libertà, la dignità, l’uguaglianza, la pace, la democrazia”.

