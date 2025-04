L'uomo era in sella alla sua bici per una abituale piccola pedalata quando è stato investito da un camioncino ed è stato sbalzato sull'asfalto

Porto Torres, paura per un 88enne investito da un camioncino

Un anziano di 88 anni si trova ricoverato all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari in seguito ad un incidente stradale che l’ha visto coinvolto. L’uomo era in sella alla sua bici per una abituale piccola pedalata quando è stato investito da un camioncino ed è stato sbalzato sull’asfalto.

L’incidente è avvenuto a Porto Torres. Sul posto una ambulanza dell’Areus di Sassari per le cure e la polizia stradale per valutare la dinamica.

Secondo le prime informazioni, l’uomo ha riportato ferite alla schiena e una frattura alla caviglia ma non è in pericolo di vita.

