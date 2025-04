Allerta meteo per maltempo: pioggia incessante in Sardegna

Il centro decentrato di Protezione civile regionale ha diramato una allerta meteo di codice giallo per rischio idrogeologico in Sardegna.

L’allerta è in vigore dalle ore 14 alle ore 21. Interessate le aree Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro.

In queste ore in particolare nell’Iglesiente e del Campidano sta piovendo parecchio, con diverse aree colpite dal maltempo in maniera significativa.

