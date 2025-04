Conclave, al via il 7 maggio | Bruni: “Su Becciu ancora non c’è una delibera”

Conclave, al via il 7 maggio | Bruni: “Su Becciu ancora non...

Il 7 maggio prenderà il via il Conclave e dunque comincerà l’iter per la scelta del nuovo Papa. Tuttavia, ancora non è chiaro se il cardinale sardo Angelo Becciu potrà o meno partecipare.

Dopo gli spiragli positivi in suo favore trapelati nelle ultime ore, Matteo Bruni, il direttore della sala stampa vaticana, ha fatto chiarezza sulla vicenda: “Se ne è parlato, ma non c’è ancora una delibera” ha affermato nel corso del briefing.

Delle parole che riecheggiano quelle rilasciate a La Stampa questa mattina dal Cardinale Versaldi, prefetto emerito della Congregazione per l’educazione cattolica: “C’è stato un giudizio, ci sarà l’appello e voi sapete che finché non c’è la sentenza definitiva uno è innocente. Ecco, verificheremo”.

