Festa di Sant’Efisio, 12 treni straordinari per raggiungere Cagliari

In concomitanza con la 369ª edizione della Festa di Sant’Efisio a Cagliari, la società Regionale di Trenitalia (Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane), in collaborazione con la Regione Sardegna, potenzierà l’offerta di trasporto ferroviario mettendo in circolazione 12 treni supplementari diretti al capoluogo sardo, provenienti da diverse località dell’Isola.

Questi 12 convogli aggiuntivi incrementeranno la capacità di trasporto di oltre 2.500 posti rispetto al normale servizio.

Tale potenziamento si sommerà ai 94 treni ordinariamente in servizio durante i fine settimana in Sardegna, portando il totale a 106 treni attivi e a una disponibilità complessiva di oltre 21.100 posti a sedere. I treni straordinari saranno operativi sulle direttrici Cagliari-San Gavino/Oristano e Villamassargia Domusnovas/Carbonia Serbariu.

