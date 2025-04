Pavoletti e Deiola, colpaccio da Serie A: Cagliari corsaro a Verona

Il Cagliari esce corsara da Verona vincendo per 2-0 coi gol di Pavoletti e Deiola, con una marcatura per tempo. I rossoblù salgono a 34 punti: il +8 rispetto al terzultimo posto è un colpaccio che vale un altro anno in Serie A.

La lettura tattica iniziale dei rossoblù è giusta: contenere la dinamicità dei veronesi in avvio per uscire alla distanza. Funziona. Infatti le uniche occasioni del primo tempo sono tutte del Cagliari, che va giustamente in vantaggio.

Nella ripresa, gli uomini di Nicola capiscono che possono portare a casa l’intera posta in palio. E allora una difesa ordinata, ripartenze senza troppi fronzoli, ma l’importante è che il Verona non arrivi nei pressi dell’area. Il cioccolatino da scartare lo serve Gaetano nel finale: Deiola insacca e festeggia con tutti i compagni.

La Partita.

L’inizio è favorevole ai padroni di casa, che spingono bene soprattutto sulla fascia destra. Eppure le occasioni sono del Cagliari: al 18’, Montipò ferma Luvumbo a tu per tu; un minuto più tardi c’è il tiro a giro di Marin che viene ben fermato. Il gol arriva al 30’: cross di Luvumbo dalla destra, Pavoletti taglia benissimo in area e insacca. Il Verona ha un sussulto al 41’: Caprile respinge la punizione di Duda.

Nella ripresa, il Verona spinge ma senza molto costrutto. La prima occasione arriva al 82’ con Lambourde, ma è un tiraccio alto. Il Cagliari contiene, si fa vedere poco dalle parti di Montipò. Pochi minuti dopo arriva un rosso diretto per Ghilardi, in seguito a una entrataccia su Gaetano. Nel recupero arriva il raddoppio: Gaetano in contropiede vede ben posizionato Deiola e gli serve la palla del 2-0.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it