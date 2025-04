Cagliari, turista aggredisce la compagna in strada: immobilizzato con il taser

L’uomo, ubriaco, ha colpito la donna con una testata all’incrocio tra via Bacaredda e via Tempio: denunciato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale

Attimi di violenza nel centro di Cagliari. Un turista irlandese di 44 anni, in evidente stato di alterazione alcolica, è stato sorpreso mentre aggrediva la compagna con una violenta testata. È accaduto ieri all’incrocio tra via Bacaredda e via Tempio, in una zona frequentata da residenti e turisti.

Le segnalazioni al numero di emergenza 112 sono arrivate numerose: l’uomo, secondo i testimoni, insultava i passanti e maltrattava la donna che lo accompagnava. Sul posto è intervenuta tempestivamente una pattuglia della Sezione Radiomobile dei Carabinieri.

Alla vista dei militari, il 44enne ha reagito in modo violento e minaccioso, opponendosi con spintoni e insulti, e rifiutando ogni invito alla calma. Di fronte al suo comportamento aggressivo e al rischio per l’incolumità pubblica, i Carabinieri hanno attivato, secondo le procedure previste, il taser a impulso elettrico.

Neppure l’arco voltaico di avvertimento è bastato a calmarlo, dunque è stato quindi necessario utilizzare un singolo impulso, che ha consentito di immobilizzare l’aggressore senza conseguenze gravi. Sul posto è intervenuto anche il personale del 118, che ha verificato le condizioni del fermato.

La donna, connazionale e coetanea dell’aggressore, ha rifiutato il ricovero ospedaliero e, almeno nell’immediatezza, non ha sporto querela. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. La sua posizione è ora al vaglio della Procura di Cagliari.

