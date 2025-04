Il grande flusso di turisti giungerà in Sardegna con diverse navi da crociera grazie al lungo ponte del 1 maggio e la festa di Sant'Efisio

Ponte 1 maggio, boom di turisti in arrivo sull’Isola via mare

In occasione del lungo fine settimana del 1 maggio, la Sardegna si prepara ad accogliere un notevole afflusso di turisti via mare. Cagliari si appresta a ricevere cinque navi da crociera entro domenica. Tuttavia, anche il nord dell’isola non è da meno, con quattro attracchi previsti a Olbia e uno a Golfo Aranci.

Nel capoluogo sardo, gli arrivi inizieranno il 2 maggio con la Star Clipper, seguiti il 3 e il 4 da due coppie di navi: sabato attraccheranno l’Hebridrean Sky e la Caledonian Sky, mentre domenica sarà la volta della Msc Orchestra, con una capacità di circa 3.000 passeggeri, e della Seabourn Sojourn.

Per quanto riguarda Olbia, il flusso inizierà il 1° maggio con la Costa Pacifica, che può ospitare fino a 3.780 persone, per poi proseguire domenica con un doppio arrivo, quello della Sea Cloud e della Le Bouigainville. Infine, Golfo Aranci vedrà l’arrivo della Seabourn Sojourn nella giornata di domenica.

