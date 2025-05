Sant’Efisio, da Marzia Cilloccu a Matteo Lecis: gli Alter Nos degli ultimi 10 anni

Marzia Cilloccu è stata nominata dal sindaco Massimo Zedda Alter Nos della 369esima edizione della festa di Sant’Efisio. Si tratta di una nomina storica perché per la terza volta l’incarico di rappresentare i valori del popolo e delle istituzioni spetterà ad una donna.

In precedenza, solo Raffaella Lostia nel 2019 e Viviana Lantini nel 2022 avevano avuto questa opportunità. Una nomina, quella di quest’anno, arrivata senza complicazioni, a differenza dello scorso anno. La candidatura di Paolo Truzzu come presidente della Regione e le successive dimissioni da sindaco di Cagliari avevano fatto temere un possibile ritardo nella procedura, rispetto ai tempi classici. Invece, la nomina alla fine avvenne per tempo e vide Giovanni Ena protagonista.

Travagliate, ma per motivi diversi, furono anche le situazioni verificatesi nel 2020 e 2021, a causa della pandemia: in quelle occasioni a ricoprire l’incarico furono Edoardo Tocco e Raffaele Onnis. Nel 2018 venne nominato Lino Bistrussu che poté così vantare il record di aver ricevuto tale onore per la seconda volta e da due amministrazioni politiche differenti. Quell’anno fu Massimo Zedda a conferirgli il ruolo, mentre in precedenza era stato Emilio Floris.

Nel 2017 toccò a Fabrizio Marcello, mentre nel 2016 a Luigi Minerba, entrambi fortemente devoti al santo, come da loro stessi rivelato. Infine, nel 2015 venne nominato Alter Nos lo stampacino Matteo Lecis Cocco Ortu.

