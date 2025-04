Governo impugna nomina commissari, Giagoni: “Come volevasi dimostrare”

Il governo impugna la legge sui commissari Asl della Giunta Todde e alcuni rappresentati del centrodestra fanno notare di esser stati facili profeti di fronte ad un intervento quasi scontato. Ad intervenire sul tema sono il deputato della Lega, Dario Giagoni, e il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Corrado Meloni.

“Come volevasi dimostrare la legge regionale che commissaria le ASL della Sardegna è stata impugnata! Una notizia che non può certo essere definita inattesa, anzi. A marzo, per volere della presidentissima Todde, il consiglio regionale aveva approvato la norma regionale. Un modo come un altro per accaparrarsi poltrone. Il commissariamento delle aziende, infatti, va in contrasto con le garanzie desumibili dal principio

costituzionale di continuità dell’azione amministrativa, così come previsto dalla Costituzione. A parti inverse qualcuno ci avrebbe chiamati dilettanti allo sbaraglio” ha commentato Giagoni.

“Siamo stati facili profeti, annunciando che la pseudo-riforma della sanità sarebbe stata impugnata davanti alla Corte Costituzionale. Neanche la fretta dimostrata con la convocazione di una Giunta domenicale, nonostante l’assenza ‘politica’ degli assessori del Pd, per nominare i commissari ha dissolto la confusione che regna in sanità dall’avvento del duo Todde-Bartolazzi. La firma dei contratti, stante l’impugnazione, potrebbe causare un danno erariale, non solo a carico di Presidente e Assessori presenti, ma anche dei vertici amministrativi di Regione e Assessorato” ha aggiunto Meloni.

