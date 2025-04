Continuità aerea, protesta la Cisl: “Assessorato ai trasporti fallimentare”

I rappresentanti del sindacato segnalano come l'attuale giunta abbia effettivamente confermato il vecchio bando pieno di limiti della giunta Solinas: "Pessima notizia per i sardi"

“La mancata presentazione del bando per la continuità territoriale aerea, entro la data del 28 aprile, conferma tutti i nostri timori e le preoccupazioni espresse anche all’assessora regionale nelle rare occasioni di confronto”.

Così i rappresentanti della Fit Cisl, la segretaria generale Claudia Camedda e il segretario regionale Gianluca Langiu lamentano l’attività dell’assessorato ai Trasporti della Regione.

“Da un anno le organizzazioni sindacali hanno indicato all’assessorato le criticità del vecchio – e ancora prorogato – regime, chiedendo correzioni e soprattutto un confronto costante. L’assessora ha preferito riproporre il bando della Giunta precedente per avere il tempo di presentarne uno nuovo, procedendo senza consultazioni, se non a documento chiuso. Il risultato è che, scaduto il termine del 28 aprile, ci ritroviamo ancora con un’ennesima proroga del provvedimento adottato dalla Giunta Solinas, zeppo di limiti e criticità, ma l’unico in piedi. Un fallimento per l’assessorato dei Trasporti e una pessima notizia per i Sardi”.

