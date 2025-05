Buoni pasto Brotzu, lavoratori sul piede di guerra: “Pronti a sciopero generale”

Il referente di Usb Sanità Gianfranco Angioni denuncia nuovamente la questione: "La situazione è diventata insostenibile, i lavoratori non meritano questo trattamento"

Il referente aziendale dell’Usb Sanità Gianfranco Angioni si è fatto portavoce della denuncia dei lavoratori del Brotzu relativa alla questione dei buoni pasto, che non vengono concessi a tutti i dipendenti.

“Da mesi, come abbiamo segnalato in totale solitudine, i lavoratori si trovano a fronteggiare un recupero coatto del costo complessivo del pasto, che incide su ogni dipendente per ben 6 euro” si legge nel comunicato.

“Questa condizione – prosegue – è diventata insostenibile; dopo dieci anni, viene applicato un regolamento altamente discriminatorio avallato dai sindacati complici che nega il beneficio a gran parte dei lavoratori. Inoltre, senza alcuna preventiva comunicazione, sono state recuperate somme ingenti dai salari dei dipendenti, lasciando molti di loro in seri difficoltà economiche”.

Da qui la richiesta di intervenuto da parte del Commissario Straordinario: “Chiediamo che annulli immediatamente la delibera n.1486 del 26 agosto 2015 e proceda con urgenza a una nuova regolamentazione. È evidente che, in assenza di questo annullamento, il servizio del personale, per il pasto fruito impropriamente come indicato nella deliberazione aziendale, è obbligato a riscuotere l’intero importo con somme significative risalenti agli ultimi cinque anni”.

Angioni poi avverte: “Siamo pronti a dichiarare uno sciopero generale se non si troveranno soluzioni immediate. I lavoratori e le lavoratrici del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo non meritano questo trattamento e potrebbero disertare il servizio mensa, con il rischio concreto di chiusura. Una situazione da scongiurare!”

