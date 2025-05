Iglesias, sorpreso con della marijuana aggredisce i Carabinieri: arrestato

Trovato con marijuana in tasca, tenta la fuga ma viene bloccato: in casa aveva altra droga e materiale per il confezionamento

Un giovane di 24 anni, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri di Iglesias per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio è avvenuto ieri poco dopo le 22, in via Isonzo, durante un controllo di routine. I militari hanno trovato in tasca al ragazzo una sigaretta artigianale contenente marijuana. Alla richiesta di spiegazioni, il 24enne ha reagito con violenza spintonando i Carabinieri nel tentativo di fuggire, ma è stato subito bloccato senza conseguenze per nessuno.

La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di altri 4 grammi della stessa sostanza, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Dopo le formalità di rito, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo, prevista per questa mattina davanti al Tribunale di Cagliari.

