Sicurezza a Cagliari, 109 misure preventive emesse in 4 mesi

Nei primi quattro mesi del 2025, la questora di Cagliari, Rosanna Lavezzaro, ha disposto 109 misure di prevenzione nei confronti di altrettante persone ritenute una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Tali provvedimenti sono stati adottati anche in seguito alle operazioni e agli interventi condotti, in particolare nel territorio provinciale, dai carabinieri.

Il numero più significativo di misure riguarda la violenza di genere: sono stati emessi complessivamente 39 ammonimenti, di cui 11 per stalking e 28 per violenza tra le mura domestiche. Tra gli episodi più allarmanti in questo ambito, si segnala quello del 20 gennaio scorso, quando un cittadino cinese ha minacciato con una mannaia i tre figli della sua convivente.

