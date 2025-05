Caso Todde, il Collegio di garanzia rinuncia alla difesa: via l’avvocato Fercia

Il Collegio di garanzia elettorale della Corte d’appello di Cagliari ha deciso a maggioranza, nel pomeriggio di ieri, di revocare l’incarico all’avvocato e docente universitario Riccardo Fercia, difensore dell’organismo nel doppio procedimento relativo alla contestata ordinanza-ingiunzione nei confronti della presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde.

Il ricorso, tuttora pendente davanti al Tribunale civile di Cagliari e alla Corte costituzionale, riguarda presunte irregolarità nella rendicontazione delle spese elettorali durante la campagna per le elezioni regionali del febbraio 2024. L’atto contestato prevede una sanzione amministrativa da 40mila euro e il possibile avvio della procedura di decadenza da parte del Consiglio regionale.

Riccardo Fercia, nominato in precedenza dall’ex presidente del Collegio, Gemma Cucca (oggi in pensione), ha comunque scelto di intervenire nel procedimento in corso con un atto autonomo, a tutela della propria posizione. “Pur dovendo abbandonare il patrocinio del Collegio di Garanzia – scrive il professore in una nota – ho provveduto a depositare comunque, in serata, nel processo pendente davanti al Tribunale di Cagliari, un atto di intervento adesivo autonomo, finalizzato essenzialmente a difendere, nel mio interesse, il provvedimento che avevo votato”.

Il professore sarà dunque in Aula nell’ultima udienza fissata per il 22 maggio, così da poter spiegare “in breve, e senza particolari tecnicismi, per quale ragione io abbia votato, lo scorso 20 dicembre 2024, per l’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione notificata alla dottoressa Todde, non senza ribadire come il provvedimento non disponga affatto la decadenza, ma solo la trasmissione al Consiglio regionale per quanto di sua competenza”.

