Il Cagliari non sa vincere in casa: l’Udinese passa per 2-1

Il Cagliari perde ancora tra le mura amiche: l’Udinese passa per 2-1 grazie ai gol di Zarraga e Kristensen. Non basta la marcatura di Zortea che aveva dato il temporaneo pareggio.

Continua a non sbocciare davvero l’amore tra i rossoblù e la Unipol Domus. Gli uomini di Nicola buttano via almeno un punto contro una squadra, l’Udinese, che vince di “pancia”. Ma riesce a concretizzare meglio le occasioni a disposizione.

Il Cagliari invece è andato molto a sprazzi, mostrando nel finale un preoccupante calo fisico che non ha aiutato a far costruire un assalto finale necessario a trovare almeno il pareggio.

La Partita.

I rossoblù lasciano agli ospiti il pallino del gioco, e provano a contenere per poi ripartire. Al 18’ la lettura funziona: Luvumbo lancia Piccoli in contropiede, il suo sinistro sfiora il palo alla sinistra di Okoye. Passano due minuti e l’Udinese passa: liscio di Luperto sull’out di destra, Rui Modesto serve Zarraga che batte Caprile. Gli uomini di Nicola capiscono che i bianconeri non sono irresistibili in difesa e spingono sul versante centrale. Al 34’ arriva così il pari: Makoumbou sventaglia centralmente, il taglio di Zortea è preciso e così anche il tiro che sigla l’1-1.

La ripresa si apre con Luvumbo che si divora un gol davanti a Okoye con un sinistro potente ma fuori misura. Anche la staffilata di Karlstrom non trova la porta, ma al 66’ l’Udinese è nuovamente avanti. Angolo dalla destra, fortunosamente Kristensen colpisce la palla ed è 1-2. L’angolo di Felici taglia tutta l’area ma non trova il tap in di Palomino. All’87, Piccoli tira alto.

