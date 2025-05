Il Cagliari perde 2-1 contro l'Udinese e si rammarica per degli errori banali che hanno portato alle reti degli ospiti: le nostre pagelle

Cagliari-Udinese 1-2, le pagelle: bene Zortea, giornataccia per Luperto

Il Cagliari perde 1-2 contro l’Udinese e manca il colpo salvezza. Sconfitta che arriva da due erroracci, prima di Luperto poi di squadra con le marcature a zona su corner. Ecco le nostre pagelle:

Caprile 6: Bravissimo nella gestione della palla ripartendo dal basso. Sui gol nessuna responsabilità.

Palomino 6: Attento in ogni situazione, anche se sulle marcature a zona che portano alla dormita sul secondo gol ha anche lui le sue responsabilità.

Luperto 5: Buco clamoroso in occasione del gol dell’1-0 bianconero. Poi partecipa alla dormita del secondo gol. Giornataccia.

Zappa 6: Regge bene sulla sua fascia di competenza da braccetto di destra.

Augello 5: Rui Modesto è un cliente scomodo e lo mette spesso in difficoltà. Si unisce anche lui alle statuine dei “dormienti” durante il corner del raddoppio friulano, dove Kristensen gli sbuca sotto il naso. (78′ Obert 6: Un cross impreciso e un bel recupero sono gli highlights del suo quarto d’ora in campo).

Adopo 5,5: Poco propositivo, gioca semplice ma almeno non sbaglia niente, anche in situazioni dove si trova fortemente pressato. Pesa però l’incredibile distrazione sul gol del 2-1 dove Kristensen si sfila senza la minima resistenza del centrocampista rossoblù.

Makoumbou 6: Grande imbucata per Zortea. Poi un po’ troppo basso nel difendere, cosa che nel ruolo di play consente all’Udinese di stare alto. (68′ Deiola 5,5: Confuso quando è chiamato a velocizzare e verticalizzare la manovra).

Marin 5,5: Gara di posizione, ma con poca grinta rispetto ai suoi standard. (68′ Gaetano 6: Aggiunge lucidità alla manovra che per troppo tempo soffriva della mancanza di un vero regista).

Zortea 6,5: Grande inserimento per il gol dell’1-1. Tra i più costanti della squadra, esce dopo aver dato tutto. (72′ Felici 6: Prova ad alzare i giri del motore puntando l’uomo, ma i compagni non lo aiutano).

Luvumbo 6: Poco attento a prevenire il fuorigioco, ma è una spina nel fianco per la difesa bianconera. (78′ Coman 5,5: Entra e non combina nulla, se non prendersi un giallo inutile).

Piccoli 5,5: I compagni lo cercano poco e quando può innescarsi non incide.

Nicola 5,5: Ancora una volta fallisce l’assalto al secondo successo consecutivo, che al Cagliari manca da oltre un anno. Nella ripresa prova ad aumentare il peso offensivo, ma la squadra non riesce a creare gioco e resta bassa.

