Michael Frison, l’omaggio di una scultura di sabbia sul litorale di Platamona

Un omaggio fatto di sabbia, arte e parole cariche di empatia. Nicola Urru, artista noto per le sue spettacolari sculture sulla sabbia, ha voluto dedicare la sua ultima creazione a Michael Frison, il 25enne cittadino britannico di origini sarde scomparso lo scorso 12 luglio 2024 nelle campagne di Valdicorru, al confine tra Luras e Luogosanto.

L’opera è apparsa sul litorale di Platamona e le sue immagini sono state pubblicate dallo stesso Urru sui propri profili social, accompagnate da un lungo e toccante messaggio rivolto a Cristina, la madre di Michael, che da quasi un anno non smette di cercare suo figlio.

Il post dell’artista, che si sofferma sul valore dell’amore materno e sulla forza della verità, ha commosso molti utenti: “A volte nell’ombra di una incertezza è più comodo imbastire una bugia, perché nella sua scaltrezza, fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo, mentre la parola sincera si lega ancora le scarpe”, scrive Urru. “Cristina, non sei sola nella ricerca della verità: anche la verità sta cercando te”.

