Un 49enne che si trovava nell'area servizi per rubare ticket di mancata erogazione è stato picchiato da un 35enne: per entrambi è scattata la denuncia

Cagliari, truffa al distributore finisce in un pestaggio: 49enne in ospedale

Picchiato all’interno di un’area di servizio in viale Monastir a Cagliari. Un uomo di 49 anni, senza fissa dimora, è stato infatti soccorso dal personale del 118 a seguito di una grave frattura alla gamba destra. Secondo quanto ricostruito finora dai Carabinieri della Sezione Radiomobile, l’uomo avrebbe passato la notte nell’area carburanti, raccogliendo o forse sottraendo ticket di mancata erogazione dalle colonnine self-service, nel tentativo di ottenere rimborsi in contanti dal gestore dell’impianto.

La situazione sarebbe degenerata quando il 49enne ha notato, all’interno della piazzola, l’auto di un 35enne con cui avrebbe avuto in passato contatti. Dopo essersi introdotto nel veicolo, forse per prelevare una ricevuta utile alla truffa, sarebbe stato colto sul fatto dal proprietario. Tra i due è scoppiata una colluttazione culminata con una spinta che ha fatto cadere il senzatetto sull’asfalto, provocandogli la frattura esposta.

Immediato l’intervento dei Carabinieri, allertati da alcune segnalazioni giunte alla Centrale Operativa. Gli agenti hanno visionato i filmati della videosorveglianza e raccolto le testimonianze dei presenti, ritenendo al momento fondati gli elementi per denunciare il 35enne per lesioni personali gravi e il 49enne per truffa continuata. Quest’ultimo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santissima Trinità, dove è attualmente ricoverato in osservazione.

