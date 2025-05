Sanluri, in auto positivo alla droga e con specchietti rubati: nei guai un 32enne

L'uomo è stato anche denunciato per oltraggio dopo aver insultato i Carabinieri che lo avevano perquisito

Sanluri, in auto positivo alla droga e con specchietti rubati: nei guai...

Durante un controllo serale di routine lungo via Carlo Felice, i Carabinieri della Stazione di Sanluri hanno fermato un 32enne del posto alla guida di una Peugeot 206. L’uomo, apparso fin da subito visibilmente agitato, è stato sottoposto a un test salivare che ha dato esito positivo alla presenza di sostanze stupefacenti.

L’esito del test ha indotto i militari a procedere con una perquisizione del veicolo, durante la quale non sono state trovate droghe, ma sono emersi due specchietti retrovisori in evidente stato di smontaggio. I successivi accertamenti hanno permesso di accertare che si trattava di componenti rubati nella notte tra il 1° e il 2 marzo da una Toyota Aygo regolarmente parcheggiata in paese. Il furto era stato denunciato dalla proprietaria dell’auto.

Nel veicolo sono stati inoltre rinvenuti oggetti atti all’offesa, di cui il conducente non ha saputo spiegare la presenza. Quando gli è stato contestato quanto emerso, l’uomo ha reagito insultando i Carabinieri, aggravando così ulteriormente la propria posizione.

Il 32enne è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Cagliari con le accuse di ricettazione, guida sotto l’effetto di stupefacenti e oltraggio a pubblico ufficiale. I militari hanno proceduto al ritiro della patente, al sequestro del veicolo e alla restituzione della refurtiva alla legittima proprietaria.

